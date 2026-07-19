Украина: по меньшей мере один человек погиб, 15 человек получили ранения и несколько зданий загорелись в Киеве, в том числе в Соломенском и Днепровском районах, по состоянию на утро по местному времени после российской ракетной атаки; Чрезвычайные операции продолжались.