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Контрафронт

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Украина: по меньшей мере один человек погиб, 15 человек получили ранения и несколько зданий...

Украина: по меньшей мере один человек погиб, 15 человек получили ранения и несколько зданий загорелись в Киеве, в том числе в Соломенском и Днепровском районах, по состоянию на утро по местному времени после российской ракетной атаки; Чрезвычайные операции продолжались.

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