Школьников в Петербурге с 1 сентября начнут обучать основам военной подготовки Петербургские школьники с 1 сентября начнут учиться по новым программам.
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Школьников в Петербурге с 1 сентября начнут обучать основам военной подготовки Петербургские школьники с 1 сентября начнут учиться по новым программам.