МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Канадский журналист Аарон Мате в своем сообщении соцсетях выразил мнение, что Украина еще три года назад имела возможность достичь мирного соглашения в ходе переговоров в Стамбуле, однако отказалась от этого под давлением западных стран.