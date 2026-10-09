Вице-премьер Чернышенко озвучил принципы ИИ для науки и образования

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Цифровые дни Иннополиса" представил четыре принципа внедрения ИИ в науку и образование: развитие критического мышления, снижение неравенства, повышение достоверности оценок и сохранение традиционных ценностей.
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