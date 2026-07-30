Дуров* прокомментировал внесение в список террористов и экстремистов

Новости внутренней и внешней политики в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал это решение в своём Telegram-канале.