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Дуров* прокомментировал внесение в список террористов и экстремистов

Дуров* прокомментировал внесение в список террористов и экстремистов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал это решение в своём Telegram-канале.

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