СМИ Израиля: Египет представил план достижения мира в секторе Газа, состоящий из трёх пунктов

Египет представил план достижения мира в секторе Газа, состоящий из трех пунктов. На первом этапе планируется установить перемирие между враждующими сторонами на две недели, во время которого ХАМАС освободил бы 40 удерживаемых им заложников в обмен на 120 палестинцев, наход.
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