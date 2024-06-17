Песков: слова Столтенберга о ядерном оружии не укладываются в декларацию саммита

Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приведении ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации, принятой в рамках саммита, прошедшего в Швейцарии.