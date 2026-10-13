Troublemaker — беспилотный летательный аппарат средней дальности / © Ideal Aerosmith По данным компании, Troublemaker способен находиться в воздухе более 10 часов, преодолевать свыше 1380 километров и нести полезную нагрузку массой до 14 килограммов.
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