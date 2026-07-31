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The Eurasia Daily news agency

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It's about the position of China and the United States: why Nauru no longer recognizes Abkhazia and South Ossetia

It's about the position of China and the United States: why Nauru no longer recognizes Abkhazia and South Ossetia

When making a decision to revoke the recognition of Abkhazia and South Ossetia, the Republic of Nauru was guided by the position of Australia, China and the United States, said Evgenia Goryushina, Head of the Caucasus Studies Sector of ICSA RAS.

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