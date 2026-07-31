When making a decision to revoke the recognition of Abkhazia and South Ossetia, the Republic of Nauru was guided by the position of Australia, China and the United States, said Evgenia Goryushina, Head of the Caucasus Studies Sector of ICSA RAS.
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