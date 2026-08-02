Охота на жизнь во Вселенной в фоновом режиме: радиотелескоп MeerKAT проанализировал более 1,2 миллиона целей

Система BLUSE перехватывает потоки данных через Ethernet-сети, выискивая следы внеземного разума параллельно с обычными астрономическими наблюдениямиПроект по поиску внеземного разума Breakthrough Listen объявил о масштабных результатах работы системы BLUSE (Breakthrough Listen User-Supplied Equipment), установленной на радиотелескопе MeerKAT в Южной Африке.