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Охота на жизнь во Вселенной в фоновом режиме: радиотелескоп MeerKAT проанализировал более 1,2 миллиона целей

Охота на жизнь во Вселенной в фоновом режиме: радиотелескоп MeerKAT проанализировал более 1,2 миллиона целей

Система BLUSE перехватывает потоки данных через Ethernet-сети, выискивая следы внеземного разума параллельно с обычными астрономическими наблюдениямиПроект по поиску внеземного разума Breakthrough Listen объявил о масштабных результатах работы системы BLUSE (Breakthrough Listen User-Supplied Equipment), установленной на радиотелескопе MeerKAT в Южной Африке.

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