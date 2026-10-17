Главное в тезисах: Рейтинг под 62%: По данным социологической группы «Рейтинг» на начало июля 2026 года, уровень поддержки Владимира Зеленского держится около 62%, что ставит под сомнение тезис о его неминуемом электоральном крахе.
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