В Турции обвинили Евросоюз в двойных стандартах

Евросоюз проводит политику двойных стандартов по отношению к России и Турции, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик 8 сентября в эфире телеканала Habertürk.
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