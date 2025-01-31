Татарстанские медики решают, как снизить смертность населения и повысить рождаемость

Непростая демографическая ситуация в Татарстане вызывает серьезную озабоченность медиков. Общая смертность населения республики в прошлом году выросла на 4,4 процента, на одну тысячу жителей зарегистрировано 11,3 летальных случая.
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