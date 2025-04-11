Трамп пригрозил Мексике санкциями из-за нарушения водного договора 1944 года

www.globallookpress.com/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил введение санкций против Мексики из-за нарушения ею договора 1944 года о поставках воды в США.
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