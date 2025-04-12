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Маск поддержал спецпосланника Трампа после встречи с Путиным

Маск поддержал спецпосланника Трампа после встречи с Путиным

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным поддержал его.

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