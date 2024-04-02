Более 15 миллионов рублей собрали во время трансляции благотворительного концерта «Пикника»

В акции сбора средств для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» приняли участие свыше 32 тысяч человек Благотворительный фонд «Гольфстрим» собрал во время трансляции концерта группы «Пикник» на телеканале РЕН ТВ 15 409 202 рубля.
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