«Влиятельность диаспоры уже подзадолбала»: суд освободил азербайджанцев, которые 13 лет прятали в подвале русских рабов

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Elena Compton
А как с подотчетностью судей народу? Ну сколько можно то? И так довести дело до суда - очень сложно, и их потом такие судьи отпускают!!!!!
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6 час.
petuhova_iv Петухова
Этих БАНДИТОВ САЖАТЬ не нужно, а сразу РАССТРЕЛИВАТЬ.  Тела сжигать. Какие еще для них суды?
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6 час.
Aлексей Boubnov
А судьи кто!? - ПРЕДАТЕЛИ России...
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3 час.
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