Реконструированный монумент воинам-односельчанам открыли в селе Раковка

В селе Раковка Уссурийского городского округа открыли монумент воинам-односельчанам. Мемориальный комплекс реконструировали по инициативе селян, победивших в конкурсе "Твой проект", сообщает ИА UssurMedia.
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