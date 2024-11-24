Участники COP29 утвердили климатическое финансирование объемом $300 млрд в год

Участники Климатического саммита ООН COP29, состоявшегося в Баку, установили новую коллективную количественную цель (NCQG), согласно которой развитые страны-участницы будут выделять $300 млрд в год на климатическое финансирование развивающихся стран.
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