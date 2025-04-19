Жених теннисистки Шараповой Гилкс поздравил ее с днем рождения

Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, на своей странице в Instagram поздравил спортсменку с днем рождения.
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