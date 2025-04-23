Россияне массово захотели получать зарплату в иностранной валюте

Больше половины россиян (53 процента) хотели бы получать всю зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования, проведенного международной платформой для глобальных выплат для удаленных команд и фрилансеров Stape.
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