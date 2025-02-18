У антидепрессанта обнаружили полезную побочку

Средство под названием флуоксетин может заодно полечить инфекцииНеожиданный побочный эффект обнаружили учёные из Института Солка у антидепрессанта под названием флуоксетин.
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