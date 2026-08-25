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ТАСС

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Песков удивлен поддержке Стуббом ударов по складам Wildberries

Песков удивлен поддержке Стуббом ударов по складам Wildberries

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Слова президента Финляндии Александера Стубба о "разумности" ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries удивляют, так как несколько недель назад он заявлял о необходимости налаживания отношений с РФ.

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