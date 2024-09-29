В США видят признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан

Высокопоставленный источник в администрации президента США Джо Байдена и еще один американский чиновник отметили признаки подготовки Израиля к военному вмешательству в Ливан, хотя сроки данной операции не уточняются.
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