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Альба — о поражении от «Краснодара»: «Про судью можете написать что хотите. Он знает правила лучше, чем я»

Альба — о поражении от «Краснодара»: «Про судью можете написать что хотите. Он знает правила лучше, чем я»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в гостевом матче 6-го тура РПЛ и действия главного арбитра Никиты Новикова.

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