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Кутицкий о «Динамо»: «Можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем – побороться за первое место»

Александр Кутицкий оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне. После 16 матчей бело-голубые занимают в Мир РПЛ 6-е место.

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