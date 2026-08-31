Путин подарил букет цветов супруге президента Киргизии Айгуль Жапаровой

Президент России Владимир Путин по прибытии на стадион «Бишкек-Арена» подарил первой леди Киргизии Айгуль Жапаровой букет цветов.
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