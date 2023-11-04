В Буинске в День народного единства открыли родник при мечети

В Буинске открыли родник при мечети «Хажилар» в честь 15-летия ее существования. Родник был открыт по проекту «Чишмә», который предусматривает строительство колодцев на территориях мечетей для обеспечения жителей бесплатной родниковой водой.
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