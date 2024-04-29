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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

Если у вас есть информация об опасности для жизни и здоровья бобруйчан, сообщите об этом - беду можно предотвратить!О проживании детей в опасных для жизни и здоровья условиях необходимо сообщать в отдел по образованию администрации Ленинского района по телефону 72-11-50 .

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