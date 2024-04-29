НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

Если у вас есть информация об опасности для жизни и здоровья бобруйчан, сообщите об этом - беду можно предотвратить!О проживании детей в опасных для жизни и здоровья условиях необходимо сообщать в отдел по образованию администрации Ленинского района по телефону 72-11-50 .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии