НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

Если у вас есть информация об опасности для жизни и здоровья бобруйчан, сообщите об этом - беду можно предотвратить!О проживании детей в опасных для жизни и здоровья условиях необходимо сообщать в отдел по образованию администрации Ленинского района по телефону 72-11-50 .