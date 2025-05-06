Ученые нашли неизведанный ранее мир глубоко под дном Тихого океана

Пока одни мечтают покорить Марс, другие копают вглубь Земли — и находят совершенно новые миры. Международная группа ученых обнаружила под дном Тихого океана скрытую экосистему, о существовании которой никто даже не подозревал.
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