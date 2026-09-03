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Регионы России

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Индонезия намерена расширять сотрудничество с Россией по ключевым направлениям

Индонезия намерена расширять сотрудничество с Россией по ключевым направлениям

Президент Индонезии Прабово Субианто объявил о намерении развивать сотрудничество с Россией в ряде значимых сфер, включая космос, транспорт, продовольствие, электронику и высшее образование.

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