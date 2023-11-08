Петербургские депутаты предлагают продлить выплату пособий на детей с 17 до 18 лет

Нынешняя граница, по мнению парламентариев, противоречит Семейному кодексу. В Петербурге предложили продлить верхнюю границу выплаты пособий нуждающимся беременным женщинам и лицам, имеющим детей до 17 лет.
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