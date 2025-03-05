Индия может склониться к покупке российских Су-57 вместо американских F-35 – СМИ

Индия может склониться к покупке российских истребителей пятого поколения Су-57 из-за возможных проблем с организацией локального производства и интеграцией американского истребителя F-35 в боевые информационные системы ВВС страны.
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