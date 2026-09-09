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«Парковый кросс» проведут в Сергиевом Посаде 12 сентября

«Парковый кросс» проведут в Сергиевом Посаде 12 сентября

На этой неделе в парке «Покровский» пройдет программа для любителей спорта и творчества. В среду, 9 сентября, в 12:30 у входа состоится тренировка по скандинавской ходьбе с клубом «Актив+».

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