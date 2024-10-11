Соавтор Disco Elysium основал «революционную новую RPG-студию» для создания ролево...

Соавтор Disco Elysium основал «революционную новую RPG-студию» для создания ролевой игры под стать «нашему убогому и прекрасному миру»Вслед за Dark Math Games и Longdue на игровом горизонте показалась ещё одна студия бывших сотрудников ZA/UM, но без планов на духовного наследника культового ролевого детектива Disco Elysium — Summer Eternal.