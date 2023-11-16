Продолжаются бои у Белогоровки, где 7-я бригада активно уничтожает врага. Подразделения 7-й бригады группировки войск «Юг» уничтожают позиции украинских нацистов в районе Белогоровки (ЛНР) с применением артиллерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии