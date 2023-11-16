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Русская весна

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Бои у Белогоровки: 7-я бригада активно уничтожает врага (ВИДЕО)

Бои у Белогоровки: 7-я бригада активно уничтожает врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Белогоровки, где 7-я бригада активно уничтожает врага. Подразделения 7-й бригады группировки войск «Юг» уничтожают позиции украинских нацистов в районе Белогоровки (ЛНР) с применением артиллерии.

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