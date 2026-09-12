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Царьград

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Прокуратура начнет проверку после пожара на Тихоокеанской, 28 в Ю-Сахалинске

Прокуратура начнет проверку после пожара на Тихоокеанской, 28 в Ю-Сахалинске

Прокуратура расследует пожар на Тихоокеанской, 28 в Южно-Сахалинске. Событие повредило кровлю, эвакуировано 150 человек.

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