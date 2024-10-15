Московской скорой помощи исполнилось 105 лет!

Сегодня, 15 октября, столичная скорая помощь отмечает свое 105-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил сотрудников этой важной службы здравоохранения, отметив их профессионализм, верность своему призванию и высокое чувство долга.