Московской скорой помощи исполнилось 105 лет!

Сегодня, 15 октября, столичная скорая помощь отмечает свое 105-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поздравил сотрудников этой важной службы здравоохранения, отметив их профессионализм, верность своему призванию и высокое чувство долга.
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