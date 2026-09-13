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Тренер «Акрона» после 1:1 с «Краснодаром»: «В раздевалке мои ребята грустили, некоторые из них плакали»

Тренер «Акрона» после 1:1 с «Краснодаром»: «В раздевалке мои ребята грустили, некоторые из них плакали»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Краснодаром».Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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