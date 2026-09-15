Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции Хабаровского края провели встречу с иностранными студентами технического университета

На мероприятии выступили сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре.

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