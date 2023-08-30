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Ми-8 ВСУ на Купянском участке не долетел до позиций и нанёс удар по своим

Ми-8 ВСУ на Купянском участке не долетел до позиций и нанёс удар по своим

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Ярослав Якимкин поделился информацией о том, что нацистские формирования киевского режима предприняли попытку задействовать в сражении с русскими воинами вертолёт Ми-8.

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