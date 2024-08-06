Высокие кабинеты придётся побеспокоить: России нужна новая элита. "Чистки" ещё не закончились?

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петров виктор

Философ - это человек, который занимается поиском целостного миропонимания... В своей философской концепции, которую России предлагает наш доморощенный философ А.Дугин, на мой взгляд, философия отсутствует, а есть лишь политика и политиканство... "России нужна новая элита" - вопрошает философ... И тут же, очевидно, полагая, что процесс этот долгий, предлагает альтернативу: "Или новый настрой в старых элитах"... В общем: кому что нравиться... Думаю, второе реалистичнее... Вот, например, Фридман, о котором упоминает А.Дугин... Когда началась СВО, он уединился на Западе, одевался в костюм от Бриони и чурался общения с оставшейся в России элитой... А теперь, оценив изменившуюся политико-экономическую конъюнктуру, переселился на Восток, переоделся в китайский ширпотреб, перенастроился, и снова в "деле", снова в элите... Смешно в наше время слышать от философа, что России "нужна полная автаркия"... Т.е., весь мир пронизан глобальными информационными системами, торговые операции между странами являются одной из составляющих их успешного экономического развития, а Россия будет создавать современный аналог государственного натурального хозяйства, и когда западная цивилизация рухнет, мы, по мнению А.Дугина, очевидно, останемся в "шоколаде"... Но, пока, в связи с тем, что Россия всё ещё часть западной цивилизации и полной автаркией от глобального мира ещё не отгородилась, будем "держать кулачки", чтобы движение западного мира к своему закату было помедленнее... Падать после "западников", да ещё и вторыми, хоть и в обнимку с Китаем, как-то не хочется!...