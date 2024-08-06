Медвежий угол
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Медвежий угол

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Высокие кабинеты придётся побеспокоить: России нужна новая элита. "Чистки" ещё не закончились?

Высокие кабинеты придётся побеспокоить: России нужна новая элита. "Чистки" ещё не закончились?

Alexander Legky/Globallookpress Высокие кабинеты придётся побеспокоить. России нужна новая элита, заявил философ Александр Дугин.

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Комментарии
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людмила михайлик
Элиты не нужны, нужны патриоты
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11 час.
Алексей Тан
Для тупых и червей (паразитов).... пояснения!.... ЭЛИТА, ЭТО Представители НАРОДА. Государства..... Люди, с наивысшим уровнем, таких качеств... как МОРАЛЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. ЧЕСТЬ.... и не так важно!, где и кем ... этот человек работает... или служит.
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10 час.
пв
петров виктор
Философ - это человек, который занимается поиском целостного миропонимания...  В своей философской концепции, которую России предлагает наш доморощенный философ А.Дугин, на мой взгляд, философия отсутствует, а есть лишь политика и политиканство...  &quot;России нужна новая элита&quot; - вопрошает философ...  И тут же, очевидно, полагая, что  процесс этот долгий, предлагает альтернативу:  &quot;Или новый настрой в старых элитах&quot;...  В общем:  кому что нравиться...  Думаю, второе реалистичнее...  Вот, например, Фридман, о котором упоминает А.Дугин...  Когда началась СВО, он уединился на Западе, одевался в костюм от Бриони и чурался общения с оставшейся в России элитой...  А теперь,  оценив изменившуюся политико-экономическую конъюнктуру, переселился на Восток, переоделся в китайский ширпотреб, перенастроился, и снова в &quot;деле&quot;, снова в элите...   Смешно в наше время слышать от философа, что России &quot;нужна полная автаркия&quot;...  Т.е., весь мир пронизан глобальными информационными системами, торговые операции между странами являются одной из составляющих их успешного экономического  развития, а Россия будет создавать современный аналог государственного натурального хозяйства, и когда западная цивилизация рухнет, мы, по мнению А.Дугина, очевидно, останемся в &quot;шоколаде&quot;...   Но, пока, в связи с тем, что Россия всё ещё часть западной цивилизации и полной автаркией от глобального мира ещё не отгородилась, будем &quot;держать кулачки&quot;, чтобы движение западного мира к своему закату было помедленнее...  Падать после &quot;западников&quot;, да ещё и вторыми, хоть и в обнимку с Китаем, как-то не хочется!...
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6 час.

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