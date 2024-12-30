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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 6 победах Минска в 7 играх: «Демченко дает нам шансы. Вратари многое решают»

Минское «Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Три гола в большинстве – всегда легче, когда большинство начинает работать.

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