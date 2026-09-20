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FCPO — Weekly Outlook.

FCPO — Weekly Outlook. Crude Palm Oil Futures MYX_DLY:FCPO1! edramlan Bias: Bullish, with the possibility of further downside early in the week before continuation higher.

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