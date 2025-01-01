12 разочарований года в фигурном катании

Рейтинг Ивана Кузнецова. Соцсети и медиаплатформы культивировали жанр «итоги года» как фестиваль самолюбования и восторгов, перечисления достижений и – в редких случаях – неудач (за которые, впрочем, не стоит слишком ругать себя и окружающих, чтобы не портить новогоднее настроение).