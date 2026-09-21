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Смерть без мифов: что на самом деле происходит, когда человек уходит из жизни?

Смерть в фильмах — это всегда тишина, спокойствие и быстрый уход. Но реальность гораздо сложнее и многограннее.

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