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Депутаты предложили увеличить в России НДФЛ до 25%

Депутаты предложили увеличить в России НДФЛ до 25%

Депутаты Госдумы предложили увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ подготовлен главой комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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