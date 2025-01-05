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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр. В матче против «Нэшвилла» он получил 2 малых штрафа – в том числе за игру со сломанной клюшкой

Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр. В матче против «Нэшвилла» он получил 2 малых штрафа – в том числе за игру со сломанной клюшкой

Форвард «Калгари» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:4).

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