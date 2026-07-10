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Питер Кадиру перевесил Мурата Гассиева на 12 кг перед поединком в Москве

Участники главного поединка турнира IBA.PRO 19 прошли официальное взвешивание. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Мурат Гассиев показал 104,25 кг.

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