Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Сколько можно пиарить предателя Родины??? Наложить запрет на упоминания ВСЕх предателей в любых СМИ!!!"Я хотел плюнуть ...
  • Надежда
    Я помню свои ощущения и желание убить ублюдков, когда такой же фашист издевался над бабулей, вышедшей встречать русск...Жизнь глумливых у...
  • Александр Пятнистый
    Скажем наше "огромное спасибо" покойному лысому початку и его мерзкой жене-запдленке, которая и продавила амнистию эт...Жизнь глумливых у...

Иностранный специалист из Узбекистана выиграл тендер на ремонт школы в Нижегородской области

И вот что из этого вышло. История просто анекдот, но очень показательная. Гражданин Узбекистана Музаффар Хайитов зарегистрировал ИП и выиграл тендер на ремонт кровли в школе, тупо занизив цены на свои услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх